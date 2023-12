The show goes on in Tokyo at the IBSA Grand Prix

As the last World Judo Tour event concluded in Tokyo, the IBSA Grand Prix has opened its doors for new heroes to be discovered. More than 180 judoka from 41 countries have gathered to compete for the titles in the J1 and J2 categories.

Among the competitors were Paralympic champions from Tokyo 2020, competing for their chance to earn qualification points for the next Games, in Paris next summer.

The competition was opened by the chairman of IBSA Judo, Mr Janos Tardos and the president of the Japan Blind Judo Federation, Mr Yoshiki Takeshita. Mr Tardos said, “Returning to Japan, the birthplace of our sport, our top athletes will compete over the next two days to collect world ranking points and secure slots for the Paralympic Games in Paris.”

The competition lasted two days, and Uzbekistan won the team title with three gold medals.

Medal table in IBSA Grand Prix 2023 © IJF

Day 1 results

J1 -60kg, Final Results

1. BORGES, Henry (URU)

2. BOUAMER, A. (ALG)

3. PARMAR, Kapil (IND)

3. KONGSUK, Vitoon (THA)

J1 -48kg, Final Results

1. KHUSAN KYZY, Khaiitkhon (KGZ)

2. HANGAI, Shizuka (JPN)

3. DE ANDRADE, Rosicleide (BRA)

3. MULLER, Anna Tabea (GER)

J1 -73kg, Final Results

1. BOLOGA, Florin Alexandru (ROU)

2. SASS, Lennart (GER)

3. SHAMEY, Yergali (KAZ)

3. KATO, Yuji (JPN)

J2 -48kg, Final Results

1. NAUATBEK, Akmaral (KAZ)

2. HAJIYEVA, Shahana (AZE)

3. KOKILA (IND)

3. KHURRAMOVA, Lobar (UZB)

J2 -60kg, Final Results

1. NURILLAEV, Kemran (UZB)

2. SHIRINLI, Vugar (AZE)

3. NAMOZOV, Sherzod (UZB)

3. MIGRIJANASHVILI, Nukri (GEO)

J2 -57kg, Final Results

1. KHODJAEVA, Kumushkhon (UZB)

2. FEDOSSOVA, Dayana (KAZ)

3. HIROSE, Junko (JPN)

3. KUDO, Hiroko (JPN)

Podium in women's J2 - 57 kg weight category © IJF

J2 -73kg Final Results

1. SETO, Yujiro (JPN)

2. ORAZALYULY, Olzhas (KAZ)

3. KALDANI, Giorgi (GEO)

3. ABASLI, Namig (AZE)

Day 2 results

J2 -70kg, Final Results

1. MADRIMOVA, Munisa UZB

2. HUSEYNOVA, Khanim AZE

3. KALDANI, Ina GEO

J1 -57kg, Final Results

1. MUTIA, Liana USA

2. GAGNE, Priscilla CAN

3. GOMEZ MARTINEZ, Paula Karina ARG

3. MANZANERO RUIZ, Maria ESP

J1 -90kg, Final Results

1. CRETUL, Oleg MDA

2. POWELL, Daniel GBR

3. BATKHUYAG, Battugs MGL

3. JONARD, Cyril D FRA

J1 -70kg, Final Results

1. LKHAIJAV, Turuunaa MGL

2. PASCHALIDOU, Theodora GRE

3. LAURIA, Matilde D ITA

3. KUJULOVA, Dinara KAZ

J1 +90kg, Final Results

1. BASOC, Ion MDA

2. ZAKIYEV, Ilham AZE

3. UTEPOV, Yerlan KAZ

3. DASHTSEREN, Ganbat MGL

Podium in men's J1 - 90 kg weight category © IJF

J1 +70kg, Final Results

1. SANABRIA ALCALA, Danitza VEN

2. GARCIA, Christella Josette USA

3. TAMPUBOLON, Roma Siska INA

3. ERGASHEVA, Feruza UZB

J2 -90kg

1. LATCHOUMANAYA, Helios FRA

2. KAROMATOV, Davurkhon UZB

3. GOGOTCHURI, Zviad GEO

3. GORAL, Daniel Rafael GER

J2 +70kg, Final Results

1. SILVA, Rebeca BRA

2. RAIFOVA, Zarina KAZ

3. KARIMOVA, Dursadaf AZE

3. GAZIZKYZY, Aidana KAZ

J2 +90kg, Final Results

1. CHIKOIDZE, Revaz GEO

2. SHUKURBEKOV, Zhurkamyrza KAZ

3. KONKIYEV, Yerlan KAZ

3. JURAKULOV, Aloviddin UZB